Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

[VIDEO] Putintseva dedicó provocadora celebración ante el público en el Abierto de Australia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La kazaja se medirá ante Iva Jovic por los octavos de final.

[VIDEO] Putintseva dedicó provocadora celebración ante el público en el Abierto de Australia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La tenista Kazaja Yulia Putintseva (94° del ranking WTA) celebró de manera polémica contra el público australiano tras su triunfo frente a la turca Zeynep Sonmez (112° por la tercera ronda del Abierto de Australia.

Después del último punto que le dio la victoria a la asiática, realizó gestos provocadores hacía el público con su mano en el oído y bailó en el banco mientras recogía sus cosas, lo que provocó múltiples pifias hacía la tenista.

En octavos de final enfrentará a la estadounidense Iva Jovic (27°).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada