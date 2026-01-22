Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Wawrinka hizo historia en Australia a sus 40 años

El tenista suizo, campeón del torneo en 2014, superó al francés Arthur Gea en una batalla de cinco sets. Se convirtió en el jugador más longevo en alcanzar esta instancia desde 1978.

Una jornada para los libros de historia del tenis protagonizó Stanislas Wawrinka. El suizo, de 40 años, se resistió al paso del tiempo y logró una clasificación épica a la tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer al francés Arthur Gea por parciales de 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6(3), en un duelo que se extendió por cuatro horas y 34 minutos.

Con este triunfo, "Stan The Man" marcó un hito estadístico impresionante: se convirtió en el jugador de mayor edad en alcanzar los dieciseisavos de final del primer Grand Slam de la temporada desde que lo hiciera Ken Rosewall en 1978. Además, igualó a Pete Sampras en el noveno puesto de la Era Abierta con más victorias en partidos individuales de la competición.

El duelo fue un choque generacional. Wawrinka debió extremar recursos ante Gea, un joven de 19 años proveniente de la fase previa que venía de eliminar al checo Jiri Lehecka. Pese a la diferencia de edad y el desgaste, el helvético mantuvo el tipo en los momentos clave del quinto set.

El desenlace fue emotivo. Cuando Arthur Gea lanzó la bola al pasillo, decretando el triunfo, Wawrinka saludó a la grada, abrió los brazos y se tocó el corazón, consciente de que esta temporada 2026 será la última de su carrera profesional, tal como anunció previamente.

Ahora, el ganador de tres títulos de Grand Slam (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) buscará seguir extendiendo su leyenda. Su próximo rival saldrá del cruce entre el checo Vit Kopriva y el estadounidense Taylor Fritz.

