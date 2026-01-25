Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Zverev dio fin al periplo de Cerúndolo para llegar a cuartos en el Abierto de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El alemán se medirá ante el estadounidense Learner Tien.

Zverev dio fin al periplo de Cerúndolo para llegar a cuartos en el Abierto de Australia
El alemán Alexander Zverev (3° del ATP), subcampeón el pasado año, alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia a costa del argentino Francisco Cerúndolo (21°) por parciales de 6-2, 6-4 y 6-4.

En dos horas y trece minutos, el germano se situó entre los ocho mejores por quinta vez y se convirtió en el único exponente de su país en lograr esto, por delante ya de Boris Becker que fue cuartofinalista en cuatro ocasiones, entre 1984 y 1996.

En cuanto al partido, Zverev hizo relucir su jerarquía con cinco quiebres en los tres sets. En tanto, Cerúndolo solo pudo ofrecer batalla en la segunda manga, pero ello no fue suficiente para ponerse a la altura.

Ahora, el alemán se enfrentará a estadounidense Learner Tien (29° del ATP), quien viene de dar el batacazo tras eliminar al ruso Daniil Medvedev (12°) con una contundente victoria por 6-4, 6-0 y 6-3

