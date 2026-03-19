Alejandro Tabilo batió al argentino Comesaña y avanzó a la segunda ronda en Miami

El chileno Alejandro Tabilo, 41° en el ranking mundial, tuvo un buen debut este jueves en el Masters 1.000 de Miami al avanzar a la segunda ronda tras derrotar al argentino Francisco Comesaña (82°).

Tabilo se impuso con jerarquía y superó sin contratiempos a Comesaña por 6-4 y 6-2 en apenas una hora y 17 minutos de acción en el torneo de pista dura que se juega en Estados Unidos.

En segunda ronda, Tabilo enfrentará al ruso Andrey Rublev (16°), quien tuvo libre la primera fase por su condición de decimoquinto sembrado.

En el historial, Tabilo y Rublev sólo se han enfrentado en una ocasión, con triunfo para el ruso por 7-6 (3) y 6-1, en la primera ronda del ATP de Basilea en 2024.