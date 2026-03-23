Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.5°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo cayó ante Alex Michelsen y se despidió del Masters 1.000 Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno sufrió una remontada tras imponerse en el primer set.

Alejandro Tabilo cayó ante Alex Michelsen y se despidió del Masters 1.000 Miami
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo (41°) cayó ante el estadounidense Alex Michelsen (40°) por parciales de 6-3, 3-6 y 6-4 en la tercera ronda y se despidió del Masters 1.000 de Miami.

El chileno salió decidido en el primer set ante el tenista local. Presionó constantemente, donde consiguió un quiebre clave y cerró la primera manga por 6-3, tomando la ventaja en el partido.

En el segundo set, Michelsen consiguió reaccionar ante el oriundo de Toronto. Logró el primer quiebre a su favor en el encuentro y, de esta manera, forzó un tercer set.

En el set decisivo, Alejandro Tabilo luchó pero no pudo evitar la derrota ante Alex Michelsen por 4-6, despidiéndose así del torneo que se celebra en Estados Unidos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada