Alejandro Tabilo cayó ante Alex Michelsen y se despidió del Masters 1.000 Miami
El chileno sufrió una remontada tras imponerse en el primer set.
El chileno sufrió una remontada tras imponerse en el primer set.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (41°) cayó ante el estadounidense Alex Michelsen (40°) por parciales de 6-3, 3-6 y 6-4 en la tercera ronda y se despidió del Masters 1.000 de Miami.
El chileno salió decidido en el primer set ante el tenista local. Presionó constantemente, donde consiguió un quiebre clave y cerró la primera manga por 6-3, tomando la ventaja en el partido.
En el segundo set, Michelsen consiguió reaccionar ante el oriundo de Toronto. Logró el primer quiebre a su favor en el encuentro y, de esta manera, forzó un tercer set.
En el set decisivo, Alejandro Tabilo luchó pero no pudo evitar la derrota ante Alex Michelsen por 4-6, despidiéndose así del torneo que se celebra en Estados Unidos.