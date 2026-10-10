Alejandro Tabilo cayó en el debut y se despidió del Masters de Shanghái

Pese a su gran comienzo de partido, Alejandro Tabilo (30º del ranking de la ATP) se despidió del Masters 1000 de Shanghái, China, al ser derrotado en tres sets por el español Pablo Carreño Busta (65º).

El enfrentamiento válido por la segunda ronda del torneo y que se desarrolló en el segundo turno del court 4 del Qi Zhong Tennis Center puso a dos tenistas que llegaban emparejados a uno en el historial de partidos.

Aunque el nacional y sembrado número 29 del certamen se llevó la primera manga, terminó derrotado por 6-4, 6-7(2) y 4-6, en dos horas y 43 minutos.

Tabilo logró un quiebre en el tercer juego que finalmente le permitió llevarse el set inicial. En el segundo parcial, "Jano" logró un rompimiento en el quinto game y se puso 3-2 arriba, pero el español automáticamente le arrebató el servicio, con lo que llegaron hasta el tiebreak, donde no pudo sostener el ritmo del europeo y cayó 7-2.

El capítulo final dejó a Carreño Busta con mejor ánimo luego de emparejar el partido. El asturiano supo sacar ventaja de ello cuando logró el quiebre en el quinto juego, suficiente para encaminar la victoria y acceder a la ronda de los 32 mejores del penúltimo Masters 1000 de la temporada.

Esta dolorosa derrota complicó el cierre de la temporada para el ranking de Tabilo, con pocos puntos que defender para tratar de sostener su lugar en la tabla mundial.

Respecto a Carreño Busta, se citó con el canadiense Felix Auger Aliassime (5°), quien despachó al argentino Camilo Ugo Carabelli (77°) por 4-6, 7-6(1) y 7-5.