Alejandro Tabilo ingresó de manera directa al Masters 1.000 de Indian Wells

En la previa a los duelos de Copa Davis entre Chile y Serbia, el tenista chileno Alejandro Tabilo (71°) ingresó directamente al prestigioso torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada.

En las últimas horas el certamen estadounidense oficializó su lista de entrada, donde se confirmó la presencia del zurdo nacido en Canadá.

En tanto, Cristian Garin (92°) no alcanzó a ingresar de forma directa, por lo que tendrá que disputar la exigente qualy para acompañar a "Jano".

Además, están inscritos el español Carlos Alcaraz, (1°), el italiano Jannik Sinner (2°) y el serbio Novak Djokovic (3°), entre otras tenistas de renombre.

El torneo californiano se disputará entre el 4 y 15 de marzo.

¿Cuándo y dónde ver a Chile ante Serbia por la Copa Davis?



La escuadra nacional enfrentará al equipo europeo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Los partidos serán transmitidos exclusivamente por Direc TV.