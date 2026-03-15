Asistentes al show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza sufrieron quemaduras por fuegos artificiales

Un número indeterminado de personas resultó con lesiones y molestias de diversa consideración por la pirotecnia utilizada en el concierto de Sabrina Carpenter en Lollapalooza 2026.

Un video viralizado en TikTok que, bajo la pregunta "¿qué era lo que caía de los fuegos artificiales que dolía y picaba tanto?", alertó la situación. En el clip decenas de comentarios de otros usuarios aseguraban haber sufrido efectos similares durante el show de la estadounidense el pasado viernes.

Por su parte la productora Lotus reconoció al sitio Página 7 haber atendido algunos casos después de la presentación de Carpenter.

"Recibimos 3 atenciones en puesto médico, se les atendió, categoría leve, y se hará seguimiento de esos casos de acuerdo al protocolo de trabajo que tenemos para nuestros eventos", detallaron.