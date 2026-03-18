Alejandro Tabilo sumó un nuevo desafío para su gira europea: Disputará el ATP 500 de Múnich

El tenista chileno Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) continúa definiendo su calendario para la temporada de arcilla y en las últimas horas sumó una importante escala en su gira por el Viejo Continente: el ATP 500 de Múnich, en Alemania.

El certamen germano confirmó la presencia del zurdo nacido en Canadá en su lista de entrada directa para la edición 2024, la cual se disputará entre el 13 y el 19 de abril próximo.

Este torneo se suma a su ya programada participación en el Masters 1.000 de Montecarlo, consolidando su preparación en polvo de ladrillo, una semana antes.

En Múnich, "Jano" compartirá cuadro con figuras de renombre mundial, destacando la presencia del local Alexander Zverev (4°) y los estadounidenses Taylor Fritz (7°) y Ben Shelton (9°), entre otros competidores de élite.

El debut en el Masters 1000 de Miami

Pese a mirar de reojo la arcilla europea, el desafío inmediato de la segunda raqueta nacional está en el cemento estadounidense. Tabilo se alista para su estreno en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami, donde debutará este jueves ante el argentino Francisco Comesaña (82°), en horario aún por confirmar.