¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo contra Daniil Medvedev en Indian Wells?

Alejandro Tabilo (40° del ranking ATP) tendrá un desafío duro cuando le toque enfrentarse al ruso Daniil Medvedev (11°), por la segunda ronda de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada.

La raqueta criolla llega con confianza tras un debut demoledor ante el español Rafael Jódar, a quien superó con un contundente 6-1 y 6-2. Ahora, el chileno tendrá su primer enfrentamiento histórico ante un rival que viene de ser campeón en el ATP de Dubái.

El encuentro fue programado por la organización en el último turno de la cancha central, por lo que se prevé que Tabilo jugará en la madrugada de este domingo 08 de marzo, no antes de las 00:30 horas (03:30 GMT).

La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Así mismo, podrás seguir el desarrollo punto a punto de este partido y todos sus pormenores en Cooperativa.cl.