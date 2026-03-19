¿Cuándo y dónde ver el debut de Alejandro Tabilo en el Masters 1.000 de Miami?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) ya tiene todo listo para su estreno en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami este jueves cuando enfrente al argentino Francisco Comesaña (82°) en busca de un boleto a la segunda ronda del certamen en Florida.

El partido del nacional fue programado para el cuarto turno del segundo estadio (Grandstand), por lo que se espera que el encuentro comience cerca de las 17:00 horas de nuestro país, dependiendo de la duración de los duelos previos.

El zurdo nacido en Canadá llega con un antecedente favorable ante el trasandino dado que en el único enfrentamiento previo entre ambos se registró en 2023, durante los cuartos de final del Challenger de Florianópolis, donde el nacional se quedó con la victoria tras una dura batalla de tres sets por 4-6, 6-3 y 7-5.

En caso de ratificar su favoritismo y superar esta primera valla, Tabilo tendrá un desafío de palabras mayores dado que en la segunda ronda ya lo espera el ruso Andrey Rublev (16°), quien es el 15° cabeza de serie del torneo.

Por su parte, el otro chileno en el main draw, Tomás Barrios (119°), deberá esperar un poco más. Tras superar con éxito la fase de clasificación el chillanejo tendrá su estreno este viernes ante el francés Arthur Cazaux (73°), en horario aún por confirmar por la organización.

¿Dónde y cuándo ver a Tabilo?

La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.