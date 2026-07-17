Tabilo avanzó a semifinales de Bastad por retiro de su rival

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 31° del mundo, avanzó directamente a las semifinales del ATP 250 de Bastad debido al retiro por problemas físicos de su rival, el argentino Thiago Agustín Tirante.

El tercer cabeza de serie del torneo debía enfrentar al trasandino, ubicado en el puesto 61° del ranking ATP, en el último turno de la cancha central, pero recibió el paso a la siguiente ronda sin necesidad de disputar el encuentro.

Tabilo había regresado al circuito con una trabajada victoria por 6-4, 6-7 (5) y 6-4 ante el argentino Lautaro Midón, quien ingresó al cuadro principal desde la qualy.

El nacional espera en semifinales al ganador del duelo entre el ruso Andrey Rublev, primer favorito del campeonato, y el argentino Sebastián Báez.

El chileno volvió a instalarse entre los cuatro mejores de un torneo ATP después de cinco meses. Su anterior semifinal fue en febrero, cuando alcanzó la definición del certamen de Río de Janeiro.