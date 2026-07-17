Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago9.9°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo avanzó a semifinales de Bastad por retiro de su rival

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El tenista chileno accedió sin jugar a la ronda de los cuatro mejores del ATP 250 sueco tras la baja del argentino Thiago Agustín Tirante.

Tabilo avanzó a semifinales de Bastad por retiro de su rival
 Nordea Open Tennis﻿
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 31° del mundo, avanzó directamente a las semifinales del ATP 250 de Bastad debido al retiro por problemas físicos de su rival, el argentino Thiago Agustín Tirante.

El tercer cabeza de serie del torneo debía enfrentar al trasandino, ubicado en el puesto 61° del ranking ATP, en el último turno de la cancha central, pero recibió el paso a la siguiente ronda sin necesidad de disputar el encuentro.

Tabilo había regresado al circuito con una trabajada victoria por 6-4, 6-7 (5) y 6-4 ante el argentino Lautaro Midón, quien ingresó al cuadro principal desde la qualy.

El nacional espera en semifinales al ganador del duelo entre el ruso Andrey Rublev, primer favorito del campeonato, y el argentino Sebastián Báez.

El chileno volvió a instalarse entre los cuatro mejores de un torneo ATP después de cinco meses. Su anterior semifinal fue en febrero, cuando alcanzó la definición del certamen de Río de Janeiro.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada