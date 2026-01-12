Tabilo venció a Ugo Carabelli y tendrá duro duelo en los octavos de Auckland

El tenista nacional Alejandro Tabilo (81° del ATP) tuvo un regreso triunfal a Auckland, escenario de su primer título ATP en 2024, después de imponerse con parciales de 6-4 y 6-2 al argentino Camilo Ugo Carabelli (47°).

Pese a que el trasandino llegaba respaldado por sus buenas actuaciones de la temporada pasada, el chileno se mostró mucho más cómodo y en el quinto consiguió el primer quiebre del partido que le permitió cerrar el parcial con ventaja de 6-4 en 34 minutos.

La segunda manga confirmó su dominio. El pupilo de Horacio Matta quebró de inmediato en el primer juego, lo que lo dejó en una posición inmejorable para encaminarse hacia la victoria.

Ugo Carabelli, sin respuestas, terminó cediendo ante la consistencia de un Tabilo que completó nueve aces y nunca perdió el control del partido.

Gracias a este resultado, el jugador nacido en Toronto no solo se metió en octavos para enfrentar al italiano Luciano Darderi (24° y sembrado directo en la segunda ronda), si no que también superó a Cristian Garin y desde este lunes recuperará el número uno de Chile.