Tabilo y el paso a semis en Río de Janeiro: "Estoy orgulloso de mí mismo"

Alejandro Tabilo (68° ATP) evidenció su gran felicidad tras derrotar al argentino Thiago Tirante (92°) y clasificarse a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde enfrentará este sábado al peruano Ignacio Buse (91°).

El chileno, quien con esta victoria aseguró su regreso a los top 50 de la ATP, señaló que "poder dar vuelta la cabeza y ganarlo, por esa parte más que nada estoy orgulloso de mí mismo. Le doy gracias a todo el equipo que estuvo batallando conmigo, feliz de eso".

"Jano" agradeció además al público brasileño que lo alentó durante el duro encuentro ante Tirante. "Se pasaron. Cada cambio de lado sentí esa energía, en el tercer set entré medio bajo, un poco cansado, pero me ayudaron mucho y salí con todo al final", declaró el chileno.

Tabilo se medirá esta tarde con un Buse que en cuartos eliminó en tres sets a Matteo Berrettini (57°).

Al hablar sobre su rival de hoy, el chileno señaló que "viene jugando muy bien hace mucho tiempo, ganando muchos Challenger, ha estado en semis o finales de ATP. Es un buen jugador, va a ser duro, viene en alza".

En caso de derrotar al Buse, Tabilo jugaría la final con el ganador del duelo entre el argentino Tomás Martín Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).