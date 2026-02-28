Tabilo y su adiós en el Chile Open: Puede que haya pesado un poco el cansancio

El tenista nacional Alejandro Tabilo (42° del ranking ATP) abordó los posibles motivos de su derrota en los cuartos de final del Chile Open ante el argentino Sebastián Báez (52°), en un partido donde prácticamente desapareció después de perder el tie break del primer set.

En rueda de prensa, la primera raqueta criolla dejó entrever que el desgaste de la gira sudamericana, donde también alcanzó los cuartos de final en Buenos Aires y posteriormente disputó la final en Río de Janeiro, le terminó pasando la cuenta frente al trasandino.

"Fue una gira muy buena. Quiero tomar lo positivo de las tres semanas. Feliz con los resultados, ha sido una consistencia que no había tenido. Puede ser que haya pesado un poco el cansancio, son cosas que pasan. Seba (Báez) jugó muy bien, estuvo muy sólido", explicó el nacido en Toronto.

Con respecto a su adversario, "Jano" sostuvo que "en altura juega muy bien, hasta en los Challenger ha ganado, yo creo que es una condición que le acomoda mucho. Tiene un juego muy duro acá y ojalá en algún año encontrar la forma y poder ganarle".

De todas formas, admitió que "hay cansancio físico. Lo bueno es que no tengo ninguna molestia. Es primera vez que llego tan encima a este torneo. Feliz que pude hacer buenos torneos, pero es algo a lo que tengo que acostumbrarme, y ver cómo puedo aguantar estas semanas si quiero tener un año sólido y seguir con este ritmo".

Por último, Tabilo proyectó sus próximas semanas compitiendo en Estados Unidos y aseguró que "hay que ver cuándo me voy, quiero descansar un poco, pero también es una gira que me encanta, Indian Wells me encanta, tengo que tomarlo con calma. Estoy muy motivado con lo que queda de año".