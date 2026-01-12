[VIDEO] Insólito: Ugo Carabelli se cortó el pelo en medio de su partido ante Tabilo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El trasandino aprovechó la pausa en medio del duelo por el ATP de Auckland.
El trasandino aprovechó la pausa en medio del duelo por el ATP de Auckland.
En medio de su duelo por el ATP de Auckland, el tenista argentino Camilo Ugo Carabelli (47° del ránking) dejó una imagen para la posteridad al cortarse el cabello en pleno duelo de primera ronda frente al chileno Alejandro Tabilo (81°), quien acabó ganando el encuentro en dos sets.
- Revisa el momento: