Tópicos: Deportes | Tenis | ATP Cup

[VIDEO] Insólito: Ugo Carabelli se cortó el pelo en medio de su partido ante Tabilo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El trasandino aprovechó la pausa en medio del duelo por el ATP de Auckland.

[VIDEO] Insólito: Ugo Carabelli se cortó el pelo en medio de su partido ante Tabilo
En medio de su duelo por el ATP de Auckland, el tenista argentino Camilo Ugo Carabelli (47° del ránking) dejó una imagen para la posteridad al cortarse el cabello en pleno duelo de primera ronda frente al chileno Alejandro Tabilo (81°), quien acabó ganando el encuentro en dos sets.

- Revisa el momento: 

