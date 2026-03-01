Darderi venció a Hanfmann y conquistó el título del Chile Open

El tenista italiano Luciano Darderi (21°) se adjudicó este domingo el trofeo del Chile Open tras derrotar en la final al alemán Yannick Hanfmann (81°).

El deportista europeo impuso sus condiciones en la cancha de arcilla del Court "Jaime Fillol" de San Carlos de Apoquindo con parciales de 7-6(6) y 7-5, logrando así su quinta corona en el ATP Tour tras una batalla de alta intensidad en Chile.

Con esta victoria en Santiago, se transformó en el jugador con más títulos sobre superficie de arcilla desde el inicio de la temporada 2024, rompiendo el empate que mantenía con el español Carlos Alcaraz.

El representante de Italia registra además 48 triunfos en polvo de ladrillo durante dicho periodo, consolidándose como uno de los especialistas más efectivos del circuito mundial.

"Se siente realmente genial. No esperaba ganar esta semana aquí porque nunca jugué más de los cuartos de final en este torneo, así que estoy muy feliz. Es mi segunda final del año, por lo que conseguir un título tan temprano es impresionante y me da mucha confianza para el resto de la temporada", confesó Darderi antes de la ceremonia de premiación en Chile.

La jornada resultó histórica para el tenis de Italia, ya que el triunfo de Luciano Darderi se sumó al título obtenido por su compatriota Flavio Cobolli en Acapulco, México. Esta coincidencia marcó la quinta vez en la Era Abierta en que dos tenistas italianos ganaron torneos de nivel ATP Tour en la misma semana, repitiendo la hazaña lograda por ambos en marzo de 2025 en Marrakech y Bucarest.