Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile
La jornada de este miércoles 25 de febrero en el ATP de Santiago
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Matías Soto y Tomás Barrios se enfrentarán en dobles.
Matías Soto y Tomás Barrios se enfrentarán en dobles.
Sigue en vivo y online los resultados del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en las canchas de San Carlos de Apoquindo.
Court "Jaime Fillol"
- Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Yannick Hanfmann (ALE). Segundo set 4-6, 1-4
- Francisco Comesaña (ARG) vs. Andrea Pellegrino (ITA). No antes de las 15:00 horas.
- Matías Soto (CHI)/Federico Ceballos (BOL) vs. Tomás Barrios (CHI)/Ignacio Buse (PER)
- Mariano Navone (ARG) vs. Luciano Darderi (ITA). No antes de las 20:00 horas.
Court 1
- Dino Prizmic (CRO) vs. Vilius Gaubas (LIT)