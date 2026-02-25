Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.0°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

La jornada de este miércoles 25 de febrero en el ATP de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Matías Soto y Tomás Barrios se enfrentarán en dobles.

La jornada de este miércoles 25 de febrero en el ATP de Santiago
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sigue en vivo y online los resultados del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en las canchas de San Carlos de Apoquindo.

Court "Jaime Fillol"

- Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Yannick Hanfmann (ALE). Segundo set 4-6, 1-4

- Francisco Comesaña (ARG) vs. Andrea Pellegrino (ITA). No antes de las 15:00 horas.

- Matías Soto (CHI)/Federico Ceballos (BOL) vs. Tomás Barrios (CHI)/Ignacio Buse (PER)

- Mariano Navone (ARG) vs. Luciano Darderi (ITA). No antes de las 20:00 horas.

Court 1

- Dino Prizmic (CRO) vs. Vilius Gaubas (LIT)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada