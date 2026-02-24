Síguenos:
Deportes | Tenis | ATP de Chile

Matías Soto cayó ante Vilius Gaubas en el Chile Open

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El próximo desafío del tenista chileno será la qualy del Challenger 75 de Brasil.

El tenista chileno Matías Soto (316°), quien recibió una wild card para ingresar al torneo, cayó este martes ante el lituano Vilius Gaubas (107°) por 6-2 y 6-3 en la primera ronda del ATP 250 de Santiago.

En el primer set, Gaubas mantuvo el control del juego y quebró en dos oportunidades el servicio del copiapino que no pudo desplegar su mejor nivel de tenis.

En la segunda manga, Soto concretó un quiebre, pero no pudo ratificarlo. El europeo volvió a golpear en momentos clave, sumó dos rupturas más y terminó imponiéndose con autoridad sobre el chileno.

Los siguientes desafíos del nacional será la qualy del Challenger 75 de Brasil y el Challenger 75 de Santiago, donde defiende 50 puntos ATP, debido a que logró llegar a las semifinales en 2025.

El siguiente rival de Gaubas en segunda ronda del certamen nacional será Dino Prizmic (102°), quien derrotó a Nicolas Jarry este lunes en tres sets.

