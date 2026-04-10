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Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Alcaraz arrolló a Bublik en Montecarlo y alcanzó las 300 victorias en el circuito

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El tenista español exhibió un nivel superlativo para vencer al jugador kazajo por 6-3 y 6-0 en apenas una hora de juego, metiéndose entre los cuatro mejores del certamen sobre arcilla y alcanzando una importante cifra en su carrera.

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El español Carlos Alcaraz exhibió toda su jerarquía y se instaló con autoridad en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo tras derrotar al kazajo Alexander Bublik por parciales de 6-3 y 6-0, logrando de paso la victoria número 300 de su carrera profesional.

Tras las dificultades sufridas en la ronda previa ante el argentino Tomás Martín Etcheverry, el número uno del mundo no dejó margen para las dudas. Si bien Bublik llegó a estar 3-2 arriba en el primer set, Alcaraz reaccionó de manera demoledora y ganó diez juegos de forma consecutiva para cerrar el compromiso en tan solo una hora y tres minutos.

Con este resultado, el ganador de siete títulos de Grand Slam alcanzó una cifra redonda que lo sigue elevando en la historia del tenis. Al registrar 300 triunfos y 67 derrotas en el circuito, igualó a John McEnroe como el tercer jugador que más rápido llegó a esta marca, quedando solo por detrás del estadounidense Jimmy Connors (63 caídas) y del mítico Rod Laver (55 derrotas).

La superioridad exhibida en la pista desató un particular y amistoso diálogo en la red al finalizar el encuentro. "En otra vida igual te gane", le comentó resignado el jugador kazajo, a lo que el español respondió con humor: "Excepto en hierba", reconociendo el gran nivel de su rival cuando juegan sobre pasto.

El vigente campeón del torneo estiró a 16 su racha de partidos invicto sobre polvo de ladrillo, sumando un notable registro de solo una derrota en los 26 compromisos que ha disputado en esta superficie desde inicios de 2025. En busca de una nueva final en el principado, Alcaraz se medirá en la ronda de los cuatro mejores ante el ganador de la llave entre el monegasco Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.

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