Alcaraz inició el año con triunfo ante Sinner en su exhibición en Corea del Sur

Los dos líderes del ranking ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, inauguraron sus temporadas 2026 con una exhibición en Inchon, Corea del Sur, que acabó en triunfo para el español tras un duelo alejado de la tensión y la intensidad de la competencia oficial, pero no exento de buen tenis.

Alcaraz se impuso al italiano por 7-5 y 7-6(6), después de una hora y 48 minutos de juego, ante 15.000 fanáticos.

Las expectativas de los seguidores y la organización se cumplieron: Momentos espectaculares sobre la pista, compromiso de los jugadores, golpes de repertorio y aparente emoción con un marcador apretado.

De todas maneras, ambos tenistas se guardaron físicamente para evitar contratiempos de cara a los próximos desafíos, siendo el primero de ellos el Abierto de Australia.

Con cierta relajación los parciales no se resolvieron hasta el tramo final de cada uno. Alcaraz, número uno del mundo, logró la única rotura en el undécimo juego y luego cerró el set. El segundo capítulo se resolvió en el tie break. Sinner tuvo la oportunidad de llevar el partido a la tercera manga, pero el enfrentamiento se cerró en dos.

Alcaraz y Sinner dejaron patente, tanto en la previa como durante el encuentro que la relación entre ambos es estupenda. Se llevan bien, saben que son el gran aliciente del público y comparten ese protagonismo. Después, la competición pondrá a cada uno en su lugar y repartirá, dado el caso, los premios.

Ahora, tras no haber tenido acción en algún campeonato previo, ambos tenistas se concentrarán en la preparación final para el Australian Open, que arrancará en Melbourne el domingo 18 de enero.