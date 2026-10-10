Alcaraz inició en el Masters de Shanghái con un claro triunfo ante Cerúndolo

El español Carlos Alcaraz, actual número 3 del ranking mundial, debutó con una sólida victoria por doble 6-3 en la segunda ronda del Másters 1.000 de Shanghái, ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, situado en el puesto 55 de la clasificación ATP.

El murciano empezó mostrando potencia y dinamismo, como de costumbre, aunque una cierta imprecisión que fue desapareciendo a lo largo de los minutos, al igual que la solidez del menor de los hermanos Cerúndolo en sus saques.

En el sexto juego, en medio de los múltiples aplausos que le granjeaban sus subidas a la red, Alcaraz selló el 'break' que le daría el set con una estupenda devolución al revés.

La segunda manga empezaría con rotura para Alcaraz merced a un fallo en la dejada -no sería el único- del bonaerense. El español ganó 19 puntos seguidos en su saque. Aunque una doble falta cortó su racha, tan sólo pasados seis minutos Alcaraz terminó por liquidar el encunetro.

La próxima ronda le deparará a Alcaraz un partido contra el belga Zizou Bergs, que venció al peruano Ignacio Buse por 6-0 y 6-3.