El diputado del PDG Javier Olivares omitió tres propiedades en EE.UU. en su declaración patrimonial cuando era candidato; falencia que el propio parlamentario atribuyó a una mala asesoría de su partido.

De acuerdo con El Mostrador, el error fue advertido luego que un informe de la plataforma de transparencia EstadoClaro arrojara que, en una segunda declaración en abril de 2026, el diputado reportó un patrimonio que era dos mil millones de pesos mayor que el anterior.

En su primera declaración, hecha en agosto de 2025, Olivares informó un patrimonio neto de poco más de 95 millones 830 mil pesos en base a tres bienes: un inmueble en Limache (más de cinco millones 830 mil pesos), cuotas de fondos mutuos en Banchile (50 millones) y un vehículo Mercedes Benz C300 del año 2023 (40 millones).

Sin embargo, en su segunda declaración -hecha 30 días después de asumir como diputado del PDG-, reportó los mismos tres bienes, pero agregó otros 10; entre ellos, tres propiedades en Estados Unidos.

Todos los bienes fueron adquiridos o inscritos antes de la primera declaración y alcanzan -sumando un ahorro previsional voluntario en AFP Capital por 12 millones de pesos-, más de 2.120 millones.

"El diputado tuvo una mala asesoría" por parte del PDG

Ante esto, el equipo de Olivares explicó al medio citado que la omisión "se explica porque el diputado realizó una declaración incompleta al momento de ser candidato, debido a que tuvo una mala asesoría por parte del Partido".

"Ésta se corrigió cuando salió electo, ya que obtuvo una asesoría completa del Congreso Nacional. El diputado no aumentó su patrimonio; este es anterior a ser candidato", agregó.

En tanto, según recoge La Segunda, el propio Olivares aseguró: "En 2025, cuando era candidato, no incluí mi patrimonio en Estados Unidos. En ese momento, se me indicó (desde el PDG) que, por mi condición de candidato, no era necesario incorporarlo".

Sin embargo, "cuando asumí como diputado, recibí una capacitación sobre cómo presentar la declaración de intereses y patrimonio", afirmó.

El diputado del PDG también dijo a El Mostrador que la rectificación de su segunda declaración fue solicitada en septiembre por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, y que en ella agregará dos propiedades más y un terreno -los tres en EE.UU.-, además de un departamento en Viña del Mar comprado en marzo.

Los bienes en Washington también fueron adquiridos previo a que asumiera como parlamentario, aseguró. De esta forma -dijo el diputado-, su patrimonio se incrementará en "unos 3,2 millones de dólares", alcanzando, en total, "los 6,3 millones".