Los técnicos candidatos para la banca de Universidad Católica
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Aunque el presidente de Cruzados, Matías Claro, señaló que el futuro de Daniel Garnero aún debe discutirse, en Universidad Católica ya comienzan a sondear entrenadores pensando en el eventual inicio de la búsqueda para la banca de la temporada 2027.
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