Alcaraz se estrenó con triunfo en el ATP de Doha y alcanzó 150 victorias en pista dura

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, comenzó con un triunfo su participación en el ATP de Doha y accedió a los octavos de final de la competición.

Alcaraz venció al francés Arthur Rinderknech (30°) por 6-4 y 7-6 (5) en una hora y 48 minutos.

Con este triunfo, el español alcanzó su victoria número 150 jugando en pista dura.

Su próximo rival será el francés Valentin Royer (60°), quien despachó con un 6-0 y 6-3 a su compatriota Pierre Hugues Herbert (190°).