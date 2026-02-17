Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.4°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Alcaraz se estrenó con triunfo en el ATP de Doha y alcanzó 150 victorias en pista dura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es español venció al francés Arthur Rinderknech.

Alcaraz se estrenó con triunfo en el ATP de Doha y alcanzó 150 victorias en pista dura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, comenzó con un triunfo su participación en el ATP de Doha y accedió a los octavos de final de la competición.

Alcaraz venció al francés Arthur Rinderknech (30°) por 6-4 y 7-6 (5) en una hora y 48 minutos.

Con este triunfo, el español alcanzó su victoria número 150 jugando en pista dura.

Su próximo rival será el francés Valentin Royer (60°), quien despachó con un 6-0 y 6-3 a su compatriota Pierre Hugues Herbert (190°).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada