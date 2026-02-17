Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz
Alcaraz se estrenó con triunfo en el ATP de Doha y alcanzó 150 victorias en pista dura
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Es español venció al francés Arthur Rinderknech.
Es español venció al francés Arthur Rinderknech.
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, comenzó con un triunfo su participación en el ATP de Doha y accedió a los octavos de final de la competición.
Alcaraz venció al francés Arthur Rinderknech (30°) por 6-4 y 7-6 (5) en una hora y 48 minutos.
Con este triunfo, el español alcanzó su victoria número 150 jugando en pista dura.
Su próximo rival será el francés Valentin Royer (60°), quien despachó con un 6-0 y 6-3 a su compatriota Pierre Hugues Herbert (190°).