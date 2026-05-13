Alcaraz y su rivalidad con Sinner: Aunque luchemos por lo mismo, no hay necesidad de odiarnos
"Nos ayudamos mutuamente a intentar dar lo mejor de nosotros", precisó el murciano.
El tenista español Carlos Alcaraz (2° del ATP) concedió una íntima entrevista para la revista estadounidense Vanity Fair, la que se destaca por compartir contenidos de cultura, moda y política bajo una estética fotográfica de alto nivel.
El murciano, que recientemente cumplió 23 años, reflexionó: "Tengo mucho por delante e intento no pensar en que me quedan 12 o 15 años de carrera porque me agobio (...) No quiero convertirme en un auténtico esclavo del tenis".
Respecto a los problemas físicos que lo obligaron a ausentarse de Roland Garros por una lesión de muñeca, especificó: "Hubo momentos en los que no paré (...) eso provocó que no jugara bien al tenis o una lesión. Y esta no acabó bien. Para mí es igual de importante cuidar tu cabeza que cuidar tu cuerpo".
Incluso, Alcaraz se refirió a una rivalidad que se le vincula con el italiano Jannik Sinner: "Nos ayudamos mutuamente a intentar dar lo mejor de nosotros. Aunque luchemos por lo mismo, no hay necesidad de odiarnos. Cuando compites a este nivel, tener una amistad muy cercana es complicado, pero se puede. Soy partidario de que pase".