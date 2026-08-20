Carlos Alcaraz confirmó que jugará el US Open tras su larga lesión

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número tres del mundo, confirmó su participación en el Abierto de Estados Unidos, tras su larga ausencia de las canchas por una lesión.

Alcaraz se lesionó la muñeca derecha en el mes de abril, en el torneo Conde de Godó de Barcelona, regresando al circuito con la misión de defender el título del major estadounidense.

El deportista se alió con el periodista Fabrizio Romano para realizar el anuncio, con el conocido "here we go" que utiliza el comunicador italiano en noticias sobre el mercado de pases de fútbol.

"Estoy de vuelta, here we go", dijo el propio Alcaraz en un breve video dentro de la publicación colaborativa entre ambos en redes sociales.

De esta manera el ganador de siete torneos de Grand Slam, que en enero ganó el Abierto de Australia pero se perdió Wimbledon y Roland Garros por la mencionada lesión, pondrá fin a cuatro meses que han sido el periodo de inactividad más largo de su carrera profesional.

El US Open tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre en Nueva York.