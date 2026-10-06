Gobierno promulgó ampliación de flagrancia y exigió al Congreso acelerar la ACOT

El Presidente José Antonio Kast promulgó este martes la reforma al Código Procesal Penal que extiende el plazo legal de la flagrancia delictual, la primera iniciativa despachada por el Congreso Nacional dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La actividad estuvo marcada por el reconocimiento a la labor de las fuerzas de orden y seguridad, ocasión en la que el Mandatario rememoró los homicidios del cabo segundo Cristopher Aguilera y del sargento segundo Jaime Urrea, calificando estos hechos como "momentos duros para la nación".

Durante su intervención, el jefe de Estado subrayó que "podemos decir que dándole respaldo como le hemos dado a las policías están aumentando paso a paso las vocaciones, más allá de las dificultades que enfrentan en el día a día los Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. ¿Hay un cambio? Sí ¿Hay más presencia policías? Sí ¿Eso implica más riesgo? Sí".

"Pero todos los carabineros han tenido la valentía de asumir esos riesgos, porque saben que hay un respaldo total, que la ciudadanía reconoce el trabajo que se realiza", puntualizó.

El Presidente José Antonio Kast encabezó en La Moneda la promulgación de la ley que amplía el plazo de detención por flagrancia en el Código Procesal Penal. (FOTO: ATON)

Críticas al avance del narcotráfico

El Mandatario abordó además las causas que facilitaron la expansión delictual en los últimos años, cuestionando a los sectores políticos y sociales que promovieron discursos contrarios a Carabineros y permitieron el arraigo territorial de organizaciones criminales.

"Hubo años en que algunos llamaban a atentar contra Carabineros de Chile. Eso dio pie a que el crimen organizado, el narcotráfico, fuera tomando posiciones. Y esas son las posiciones que tenemos que ir recuperando para la sociedad, para aquellos que hacen el bien a Chile", criticó Kast.

En esta línea, advirtió que habrá "que enfrentar el crimen más duro, ese crimen que se atrinchera al interior de sectores populares, donde tenemos que intervenir con mucha fuerza, siempre apegados a la ley".

La máxima autoridad destacó el repunte en las postulaciones a las filas institucionales tras asegurar que hoy existe "un respaldo total" del Estado hacia su labor. (FOTO: ATON)

Emplazamiento al Parlamento

Asimismo, el gobernante hizo una advertencia sobre la necesidad de no dilatar el resto de los proyectos legislativos en materia de seguridad que continúan tramitándose en el Congreso, afirmando que este anuncio es "un paso más en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo".

"Por eso me atrevo también a pedirle al Congreso, que las leyes que se están discutiendo y que estamos poniéndole urgencia hoy día que llevan largo tiempo de discusión en el parlamento, tengamos la urgencia necesaria para poder aprobarlas pensando siempre en un Chile más seguro", puntualizó el Mandatario.

En su opinión, "está en nuestras manos, en las manos hoy del Congreso, poder acelerar esas discusiones para avanzar en estas leyes y no quedarnos entrampados en quién fue el autor, en si hay que hacerles modificaciones".

"La única modificación que hay que hacer en Chile es mejorar las condiciones para que nuestras policías, nuestros fiscales, nuestros jueces puedan combatir el crimen organizado y el terrorismo", puntualizó Kast, cerrando con "un llamado al Congreso para con prontitud enfrentar esta situación dura que vivimos hoy como nación".