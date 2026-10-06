Ministra Arzola no negó beneficios de "Yo elijo mi PC", pero subrayó su "impacto nulo" en aprendizaje

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a la descontinuación del programa "Yo elijo mi PC" revelada en el proyecto de ley de Presupuesto 2027 y, si bien no negó que la iniciativa "puede tener otros beneficios", tiene un "impacto nulo" para el aprendizaje escolar.

La secretaria de Estado participó en el seminario de Icare "Conoce a tu ministro", donde abordó las críticas por los recortes focalizados planteados a su ministerio, que -en términos reales- amplía su partida en 0,78%, que ya ha respaldado públicamente.

En la instancia, Arzola manifestó estar "tranquila" ya que el texto presupuestario fue "trabajado" y, además, encontró "legítimas" las críticas por el desfinanciamiento del programa que entrega computadores a alumnos de séptimo básico de la educación pública en condiciones sociovulnerables.

Sobre las razones del por qué "Yo elijo mi PC" es descontinuado, la titular de Educación explicó: "Si uno mira las evaluaciones (del programa), hay dos tipos: una estudia cómo se está implementando. ¿Los computadores no estaban llegando a los niños? Bueno, se puede mejorar la forma de implementarlo, su ejecución".

Sin embargo, "hay otro tipo de evaluaciones, que son de las de impacto: ¿cómo está impactando en esos objetivos que declara? Es decir, en este caso, la mejora de los aprendizajes y de las trayectorias. Y lo que muestran esas evaluaciones es que este programa ha tenido un impacto nulo en esas metas", afirmó Arzola.

"Esto no implica que uno niegue que este programa puede tener otros beneficios y que puede ser apreciado, pero la decisión se toma sobre la base de esa definición", señaló la ministra.