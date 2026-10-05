Carlos Alcaraz remontó a Jaume Munar y avanzó a la final del ATP de Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz, número tres del ranking ATP, remontó un complejo partido ante su compatriota Jaume Munar (49°) y consiguió la clasificación a la final del torneo de Tokio.

Alcaraz comenzó con dificultades en la pista dura del Ariake Coliseum y cedió la primera manga por 5-7, quedando obligado a reaccionar para mantenerse con vida en el certamen japonés.

El murciano consiguió elevar su rendimiento durante el segundo parcial, encontró mayor consistencia desde el fondo de la cancha y se quedó con el set por 6-3 para llevar el encuentro a una tercera manga.

En el parcial decisivo, el número tres del mundo pasó a dominar completamente el compromiso y cerró la remontada con un contundente 6-1 después de dos horas y media de juego.

Con la victoria, Alcaraz avanzó a la definición en Tokio y quedó a un triunfo de revalidar el título conseguido durante la temporada 2025.