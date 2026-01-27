Ferrero sobre su ruptura con Alcaraz: Se me partió el corazón, pero me estoy recuperando

Juan Carlos Ferrero, exentrenador del tenista español Carlos Alcaraz, confesó este martes que se le "partió el corazón", tras cortar recientemente su relación profesional con el actual número uno del mundo.

En una entrevista con el programa "El Partidazo de COPE", Ferrero contó sobre cómo se ha sentido posterior a su desvinculación con el murciano. "¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo. Además, él es más joven y se recuperará antes", comentó.

Además, explicó que, de momento, prefiere no ver los partidos del tenista en Melbourne. "Está todo muy reciente. Te pones un poco melancólico y un poco triste, sientes un poco todo lo que ha pasado y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos".

Finalmente, se refirió al papel que puede desempeñar Alcaraz en el primer grande de la temporada. "Carlos funciona muy bien con una motivación clara y viene a este torneo muy motivado por las ganas que tiene de ganarlo y completar el Grand Slam".Yo doy un poco favorito porque lo veo muy motivado y cuando huele sangre es muy difícil de batir", finalizó.