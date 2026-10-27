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Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Nicolás Jarry se estrenó con dura derrota en el Challenger de Guayaquil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno perdió en poco más de una hora ante el boliviano Hugo Dellien.

Nicolás Jarry se estrenó con dura derrota en el Challenger de Guayaquil
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Nicolás Jarry, 784° en el ranking mundial, tuvo una mala jornada este martes en Ecuador y se estrenó con una dura derrota en la primera ronda del Challenger de Guayaquil, ante el boliviano Hugo Dellien (119°).

Jarry, quien fue invitado con wild card por la organización, sucumbió por 6-1 y 6-3 ante Dellien, en un partido que duró apenas 68 minutos en la arcilla ecuatoriana.

Durante el compromiso, el nivel de Jarry, quien viene saliendo de una lesión en el codo, fue muy bajo en la primera manga, aunque trató de recuperarse en el segundo parcial.

Tuvo una chance de quebrar el juego de Dellien, y al final terminó cediendo ante la consistencia del boliviano.

En la siguiente ronda, Dellien enfrentará al mexicano Rodrigo Pacheco (267°), quien eliminó al peruano Juan Pablo Varillas (201°) por 6-2 y 6-3.

Jarry, por su parte, no está anotado en torneos para las próximas semanas, a menos que reciba otra wild card en Lima o Montevideo.

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