Tomás Barrios avanzó a cuartos en el Challenger de Sao Paulo tras retiro de Thiago Monteiro

El chileno Tomás Barrios, 119° en el ranking ATP, avanzó a los cuartos de final del Challenger de Sao Paulo, tras el retiro del local Thiago Monteiro (242°).

Monteiro comenzó con gran ventaja ante el chillanejo en la primera manga y llegó a estar 4-1 arriba en el marcador. Sin embargo, una lesión en su muslo lo afectó y permitió que Barrios tuviera un repunte en el set.

Finalmente, cuando estaban igualados 6-6 y se jugaba el tiebreak, Monteiro no pudo seguir, permitiendo la victoria de Barrios.

En cuartos de final, Barrios enfrentará al boliviano Hugo Dellien (159°), quien eliminó al argentino Facundo Díaz (226°) por 6-4, 2-6 y 6-3.