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Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Tomás Barrios cayó ante Hugo Dellien en cuartos de final del Challenger de Sao Paulo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno perdió su cuarto duelo en el historial con el boliviano.

Tomás Barrios cayó ante Hugo Dellien en cuartos de final del Challenger de Sao Paulo
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Tomás Barrios, 119° en el ranking mundial, se despidió del Challenger de Sao Paulo en Brasil tras perder este viernes ante el boliviano Hugo Dellien (159°) en los cuartos de final.

Barrios sumó su cuarta derrota en el historial con Dellien, después de perder por 6-4 y 7-6(4) en dos horas y 12 minutos de partido.

En semifinales, Dellien enfrentará al ganador de la llave entre el estadounidense Emilio Nava (74°) y el portugués Jaime Faria (157°).

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