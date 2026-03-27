Tomás Barrios cayó ante Hugo Dellien en cuartos de final del Challenger de Sao Paulo

Tomás Barrios, 119° en el ranking mundial, se despidió del Challenger de Sao Paulo en Brasil tras perder este viernes ante el boliviano Hugo Dellien (159°) en los cuartos de final.

Barrios sumó su cuarta derrota en el historial con Dellien, después de perder por 6-4 y 7-6(4) en dos horas y 12 minutos de partido.

En semifinales, Dellien enfrentará al ganador de la llave entre el estadounidense Emilio Nava (74°) y el portugués Jaime Faria (157°).