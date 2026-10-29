Tomás Barrios se despidió del Challenger de Guayaquil tras caer en octavos de final

El chileno Tomás Barrios, 156° del ranking mundial, se despidió este jueves del Challenger de Guayaquil, en Ecuador, tras perder en los octavos de final ante el uruguayo Joaquín Aguilar (332°).

Barrios, tercer sembrado en el torneo, fue sorprendido por el charrúa y cayó por 6-1 y 6-3 en una hora y 33 minutos de partido.

En la siguiente ronda, Aguilar enfrentará al argentino Lautaro Midón (187°), quien eliminó al colombiano Daniel Galán (367°) por doble 6-4.

Barrios, por su lado, continuará con el calendario de Challenger en Sudamérica en el mes de noviembre.