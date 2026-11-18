Tomás Barrios (203° del ranking ATP) completó una actuación para el olvido del tenis nacional en el Challenger de Montevideo, tras quedar eliminado en su estreno al caer con el uruguayo Franco Roncadelli (222°).

El chileno, quien arrastraba dos derrotas al hilo en el circuito, se mostró sumamente errático a lo largo del partido y terminó inclinándose ante el charrúa por un doble 3-6 en una hora y 53 minutos.

El chillanejo perdió su saque rápidamente en el primer set y aunque se recuperó en el quinto juego, en el game siguiente y tras una extensa definición, volvió a ceder su servicio y su rival aprovechó para tomar la delantera con un 6-3.

"Tomi" no levantó cabeza y en el segundo capítulo se terminó de desmoronar. Es que si bien reaccionó a un quiebre en el tercer juego, después recibió dos reveses y cuando parecía que se recuperaba con un rompimiento en el noveno game, inmediatamente Roncadelli se volvió a quitarle el saque para sentenciar su triunfo con un nuevo 6-3.

Con la eliminación de Barrios, el certamen uruguayo se quedó sin presencia nacional después de lo que fueron las derrotas de Matías Soto (261°) y Nicolás Jarry (751°) en sus respectivos estrenos.