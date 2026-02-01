Un errático Alejandro Tabilo perdió ante Daniel Vallejo en la final del Challenger de Concepción

El tenista nacional Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) se quedó con las ganas de dejar en nuestro país el título del Challenger de Concepción y perdió en la definición ante el paraguayo Daniel Vallejo (146°).

"Jano", quien tenía la misión de "vengar" a su compatriota Tomás Barrios (107°) que cayó ante el guaraní en semifinales, se mostró errático a lo largo del encuentro, cayendo por parciales de 2-6, 6-1 y 1-6 en dos horas de partido.

El primer set fue una tortura para el nacido en Toronto, quien cedió su servicio en el quinto y séptimo juego, permitiendo que su rival tomara una inesperada ventaja con un cómodo 6-2.

Pero el número uno de Chile cambió el chip par el segundo capítulo y se quedó con el saque de su adversario en un par de ocasiones, diferencia que fue más que suficiente para imponerse por 6-1 y emparejar la contienda.

Sin embargo, en el tercer y último capítulo, el criollo volvió a exhibir fragilidades en su juego, lo cual fue aprovechado por el oriundo de Asunción para propinarle dos durísimos quiebres y cimentar un contundente 6-1 para alzar el título.

El único consuelo que le quedó a "Ale" es que gracias a su gran semana en la Región del Biobío logró trepar hasta el 73° lugar del ranking en vivo.

Ahora, Tabilo tendrá que dar vuelta la página lo antes posible ya que el próximo fin de semana se pondrá a disposición de Nicolás Massú para la llave de Copa Davis ante Serbia a disputarse en el Estadio Nacional.