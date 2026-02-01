Un errático Alejandro Tabilo perdió ante Daniel Vallejo en la final del Challenger de Concepción
El chileno se quedó sin el título en la arcilla penquista.
El chileno se quedó sin el título en la arcilla penquista.
El tenista nacional Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) se quedó con las ganas de dejar en nuestro país el título del Challenger de Concepción y perdió en la definición ante el paraguayo Daniel Vallejo (146°).
"Jano", quien tenía la misión de "vengar" a su compatriota Tomás Barrios (107°) que cayó ante el guaraní en semifinales, se mostró errático a lo largo del encuentro, cayendo por parciales de 2-6, 6-1 y 1-6 en dos horas de partido.
El primer set fue una tortura para el nacido en Toronto, quien cedió su servicio en el quinto y séptimo juego, permitiendo que su rival tomara una inesperada ventaja con un cómodo 6-2.
Pero el número uno de Chile cambió el chip par el segundo capítulo y se quedó con el saque de su adversario en un par de ocasiones, diferencia que fue más que suficiente para imponerse por 6-1 y emparejar la contienda.
Sin embargo, en el tercer y último capítulo, el criollo volvió a exhibir fragilidades en su juego, lo cual fue aprovechado por el oriundo de Asunción para propinarle dos durísimos quiebres y cimentar un contundente 6-1 para alzar el título.
El único consuelo que le quedó a "Ale" es que gracias a su gran semana en la Región del Biobío logró trepar hasta el 73° lugar del ranking en vivo.
Ahora, Tabilo tendrá que dar vuelta la página lo antes posible ya que el próximo fin de semana se pondrá a disposición de Nicolás Massú para la llave de Copa Davis ante Serbia a disputarse en el Estadio Nacional.