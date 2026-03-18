Agustina Soto y Antonia Vergara pasaron a octavos del W15 de Santiago
Soto, de 17 años, aseguró su entrada al ranking de la WTA.
Soto, de 17 años, aseguró su entrada al ranking de la WTA.
Este miércoles se completó la primera ronda del primer torneo W15 de Santiago, que vio dos nuevas clasificaciones chilenas a la siguiente etapa del torneo.
La juvenil Agustina Soto, de 17 años, ganó el duelo de compatriotas frente a Ivania Martinich por 6-3 y 7-6(4) y aseguró su ingreso en el ranking WTA, siendo la quinta criolla en aparecer dentro del listado.
En tanto, Antonia Vergara (414ª WTA) avanzó a octavos luego de imponerse a la brasileña Julia Camargo (469ª) por 6-2 y 6-4 .
De esta manera, ambas nacionales se sumaron a Fernanda Labraña (342ª) como las clasificadas a octavos.
Soto enfrentará a la argentina Carla Markus (482ª), mientras que Vergara chocará con la también trasandina Luciana Moyano (369ª) y Labraña jugará ante Marina Bulbarella (1158ª).
En cuanto al destino de otras chilenas en el cuadro de singles, Isidora Lisboa y Jimar Gerald (537ª) lamentaron sus eliminaciones a manos de Giovana Delatorre (1385ª; por 7-6(4) y 6-4) y Victoria Bosio (343ª; por 6-4 y 6-2), respectivamente.