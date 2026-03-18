Agustina Soto y Antonia Vergara pasaron a octavos del W15 de Santiago

Este miércoles se completó la primera ronda del primer torneo W15 de Santiago, que vio dos nuevas clasificaciones chilenas a la siguiente etapa del torneo.

La juvenil Agustina Soto, de 17 años, ganó el duelo de compatriotas frente a Ivania Martinich por 6-3 y 7-6(4) y aseguró su ingreso en el ranking WTA, siendo la quinta criolla en aparecer dentro del listado.

En tanto, Antonia Vergara (414ª WTA) avanzó a octavos luego de imponerse a la brasileña Julia Camargo (469ª) por 6-2 y 6-4 .

De esta manera, ambas nacionales se sumaron a Fernanda Labraña (342ª) como las clasificadas a octavos.

Soto enfrentará a la argentina Carla Markus (482ª), mientras que Vergara chocará con la también trasandina Luciana Moyano (369ª) y Labraña jugará ante Marina Bulbarella (1158ª).

En cuanto al destino de otras chilenas en el cuadro de singles, Isidora Lisboa y Jimar Gerald (537ª) lamentaron sus eliminaciones a manos de Giovana Delatorre (1385ª; por 7-6(4) y 6-4) y Victoria Bosio (343ª; por 6-4 y 6-2), respectivamente.