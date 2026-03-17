Fernanda Labraña ganó duelo de chilenas e Ivania Martinich clasificó al main draw del W15 de Santiago

Una jornada marcada por el protagonismo nacional se vivió en el primer W15 LP Open Series by IND, donde el duelo de chilenas quedó en manos de Fernanda Labraña. La actual número dos del país mostró solidez para imponerse en dos sets a la juvenil Camila Rodero, una de las figuras emergentes del tenis chileno, por 6-2 y 7-5.

Por su lado, Ivania Martinich aseguró su lugar en el cuadro principal tras superar con éxito las tres rondas de la qualy. La puntarenense selló su clasificación con un sólido triunfo sobre la bahameña Sydney-Nicole Clarke por 6-3 y 6-1. Con su ingreso, son nueve las chilenas presentes en el main draw, la cifra más alta desde el regreso de los torneos W15 al país.

La programación de las chilenas para este miércoles: