Alejandro Tabilo y Cristian Garin disputarán el ATP 250 de Houston

Alejandro Tabilo y Cristian Garin integraron la lista de entrada del ATP 250 de Houston, según confirmó la organización del evento este miércoles en Estados Unidos. Los deportistas nacionales definieron una nueva estación para la temporada, priorizando el certamen que se disputará en el River Oaks Country Club una vez finalizada la actividad en las canchas rápidas.

La competencia en Houston se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 5 de abril en Texas. Alejandro Tabilo, actualmente en la posición 40 del ranking mundial, y Cristian Garin, ubicado en el puesto 90, compartirán el cuadro principal con figuras internacionales como el tenista estadounidense Ben Shelton y el tenista argentino Tomás Martín Etcheverry, quien derribó recientemente al nacido en Toronto en el torneo de Río de Janeiro.

El ATP 250 de Houston representó históricamente un escenario favorable para los representantes de Chile. El tenista Cristian Garin conquistó allí el primer título de su carrera profesional durante la temporada 2019, mientras que el exjugador nacional Fernando González levantó el trofeo en el año 2000, cuando la cita deportiva se desarrollaba en Orlando.

Antes de aterrizar en Texas, los chilenos enfrentarán los desafíos de los Masters 1.000 de Indian Wells y Masters 1.000 de Miami en Estados Unidos. Tras los compromisos en superficie dura, el objetivo de la delegación nacional se centró en sumar puntos y ritmo competitivo para afrontar con éxito el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, que se disputará en Francia durante el mes de mayo.

La lista oficial también considera la participación de otros referentes del circuito como el tenista estadounidense Frances Tiafoe y el joven talento norteamericano Learner Tien.