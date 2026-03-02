Alejandro Tabilo y Cristian Garin subieron en el ranking ATP tras el Chile Open

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito, luego de sus particioaciones en el Chile Open.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, primera raqueta nacional, subió dos posiciones tras llegar a cuartos de final del ATP 250 de Santiago y ahora es el 40 del mundo.

En tanto, Cristian Garin trepó tres casilleros para ubicarse 90°, mientras que Tomás Barrios retrocedió del 112 al 115 y Nicolás Jarry, pese a perder en primera ronda en el Chile Open, subió un lugar, al 154°.

Respecto al top 10, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic completan el podio. El único cambio fue el enroque de puestos entre Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime.

- Top 10 mundial:

1° Carlos Alcaraz (España) 13.550 puntos (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.400 (0)

3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)

4° Alexander Zverev (Alemania) 4.555 (0)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.235 (0)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (0)

8° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.010 (+1)

9° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.950 (-1)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

- Ranking de los chilenos: