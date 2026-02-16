Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.3°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios subieron en el ranking ATP

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Sus actuaciones en el ATP de Buenos Aires permitieron el ascenso de ambos jugadores nacionales.

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios subieron en el ranking ATP
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional, avanzó tres casilleros tras alcanzar los cuartos de final en Buenos Aires, y trepó al puesto 68°.

En tanto, Tomás Barrios escaló siete peldaños para ubicarse 107 del mundo, mientras que Cristian Garin y Nicolás Jarry se mantuvieron 89° y 143°, respectivamente.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, seguido por el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.Por su lado, el australiano Alex de Miñaur subió del 8° al 6° tras ganar en Rotterdam, el canadiense Felix Auger-Aliassime bajó del 6° al 7° y el estadounidense Taylor Fritz perdió un lugar, del 7° al 8°.

- Top 10 mundial:

  1. Carlos Alcaraz (España) 13.150 (0)
  2. Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0)
  3. Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)
  4. Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (0)
  5. Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)
  6. Alex de Miñaur (Australia) 4.250 (+2)
  7. Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.230 (-1)
  8. Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (-1)
  9. Ben Shelton (Estados Unidos) 4.050 (0)
  10. Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

- Ranking de los chilenos:

  • 68° Alejandro Tabilo 808 (+3)
  • 89° Cristian Garin 656 (0)
  • 107° Tomás Barrios 563 (+7)
  • 143° Nicolás Jarry 441 (0)
  • 317° Matías Soto 157 (+4)
  • 702° Daniel Núñez 46 (-2)
  • 793° Benjamín Torrealba 35 (-2)
  • 953° Diego Fernández 20 (-4)
  • 985° Nicolás Villalón 18 (-5)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada