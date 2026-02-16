Alejandro Tabilo y Tomás Barrios subieron en el ranking ATP

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional, avanzó tres casilleros tras alcanzar los cuartos de final en Buenos Aires, y trepó al puesto 68°.

En tanto, Tomás Barrios escaló siete peldaños para ubicarse 107 del mundo, mientras que Cristian Garin y Nicolás Jarry se mantuvieron 89° y 143°, respectivamente.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, seguido por el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.Por su lado, el australiano Alex de Miñaur subió del 8° al 6° tras ganar en Rotterdam, el canadiense Felix Auger-Aliassime bajó del 6° al 7° y el estadounidense Taylor Fritz perdió un lugar, del 7° al 8°.

- Top 10 mundial:

Carlos Alcaraz (España) 13.150 (0) Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0) Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0) Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (0) Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0) Alex de Miñaur (Australia) 4.250 (+2) Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.230 (-1) Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (-1) Ben Shelton (Estados Unidos) 4.050 (0) Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

- Ranking de los chilenos: