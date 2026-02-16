Masivo operativo de desalojo en toma Santa Marta de Maipú

Equipos municipales, Carabineros, PDI, el INDH y la Defensoría de la Niñez, entre otros, participan este lunes en el desalojo de la toma Santa Marta, ubicada en la comuna de Maipú.

El operativo, que se llevará a cabo hoy y mañana, busca sacar del sector a alrededor de 30 familias que se oponen al cierre, con el fin de una posterior remoción de las viviendas.

La directora de Desarrollo Comunitario de Maipú, Nishme Zafe, detalló que "estamos en un desalojo del campamento Santa Marta, es muy importante porque se enmarca además en un foco que tenemos en este eje Camino a Melipilla con Pajaritos, y es el segundo justamente de este eje".

"Es un campamento que se compone por 375 personas, más de 100 familias y que estamos desalojando con más de 300 funcionarios municipales, en un trabajo coordinado con Delegación Presidencial, Policía de Investigaciones, Carabineros, pero también con el Serviu Metropolitano, instituciones como el INDH y Defensoría de la Niñez", añadió.

Los habitantes del sector dicen que el plazo de aviso fue de cuatro días, aunque el municipio asegura que fueron avisados hace un mes sobre el desalojo.