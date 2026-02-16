Exadministradora de seguro de cesantía demandó a Superintendencia y al Fisco por retiros en pandemia

La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II (AFC II) presentó una demanda en contra de la Superintendencia de Pensiones y el Fisco por los retiros de estos fondos durante la pandemia, pidiendo una indemnización por 10.671 millones de pesos.

Según publicó La Tercera, esta acción judicial fue presentada ante el 20 Juzgado Civil de Santiago y se origina en el proceso de liquidación de AFC II, ya que cumplió sus 10 años de vigencia.

Los propietarios de AFC II son AFP Provida (48,60%), AFP Capital (29,40%), AFP Cuprum (16,70%) y AFP Planvital (5,30%).

El texto solicita que se declare la nulidad de dos oficios emitidos por el regulador, mediante los cuales se rechazó el pago de las retribuciones correspondientes según las Leyes N°s 20.829, 21.227 y 21.263, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 24 de julio de 2023.

Para el exadministrador del fondo de cesantía, la motivación de los oficios es insuficiente y su efecto práctico fue ahorrar recursos para el fondo de cesantía, "apartándose del fin legal de la potestad interpretativa -garantizar la correcta aplicación de la normativa- y del objetivo de las Leyes Modificatorias, preservar el equilibrio económico del contrato frente a mayores egresos y menores ingresos".

La Superintendencia de Pensiones afirmó que "toda labor relacionada con la emisión de sus actos administrativos se realiza bajo un estricto control jurídico y dentro del marco de atribuciones y facultades que se encuentran establecidas en la legislación vigente".