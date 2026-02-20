Alexa Guarachi volverá de su retiro para disputar el WTA de Austin

La tenista chilena Alexa Guarachi volverá de su retiro para disputar el WTA 250 de Austin, donde hará dupla con la británica Emily Appleton.

En una entrevista con La Tercera, la nacida en Estados Unidos contó los motivos de su vuelta al circuito profesional. "Cuando me embaracé, decidí quería tener un ranking protegido para tener la oportunidad de volver a jugar". Sentía que, nunca se sabe, quería volver a tener esa oportunidad", confesó.

"Después de tomarme un par de meses de descanso y luego del nacimiento de mi bebé el año pasado, quería ponerme en forma para estar sana. Sabía que tenía poco tiempo para usar mi ranking protegido y todo encajó. Así que planeo jugar unos ocho torneos este año, un par de Grand Slams, probablemente Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos", añadió.

Los últimos partidos que disputó fueron en 2023 los cuartos de final en el WTA 1000 de Guadalajara y los Panamericanos de Santiago, donde representó a Chile.

El certamen de Texas se disputará entre el 22 de febrero el 1 de marzo y contará también con la histórica tenista estadounidense Venus Williams.