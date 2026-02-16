Barrios entró al cuadro del ATP de Río y se sumó a Garin y Tabilo

El tenista chileno Tomás Barrios (114°) aprovechó la lesión de unos de los clasificados y entró como lucky loser al cuadro principal del ATP de Río, pese a caer en la qualy ante Dino Prizmic (122°) durante este domingo y se sumó a las raquetas nacionales Alejandro Tabilo (68°) y Cristian Garín (89°).

Debido a esto, ya conoció su rival en la siguiente ronda, que será uno de los favoritos como es el italiano Mateo Berretini, número 58 del Ranking ATP, el duelo será este martes en horario por definir.

Por su parte, Cristian Garín se medirá ante el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) a las 16:30 horas de este lunes en la cancha 1.

Finalmente, Alejandro Tabilo tendrá que enfrentar al estadounidense Emilio Nava (76°) este mismo lunes cerca las 18:30 horas de nuestro país (20:00 GMT).