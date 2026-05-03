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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Cristian Garin y Tomás Barrios conocieron a sus rivales para la qualy del Masters de Roma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A los nacionales solo les resta esperar por la programación de sus partidos.

Cristian Garin y Tomás Barrios conocieron a sus rivales para la qualy del Masters de Roma
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Este domingo se desarrolló el sorteo para la clasificatoria del Masters 1.000 de Roma, que tendrá a los chilenos Cristian Garin (85°) y Marcelo Tomás Barrios (123°) en acción.

Garin, primer favorito de la qualy, se medirá ante el tunecino Moez Echargui (144°), siendo este su primer enfrentamiento en el circuito.

En caso de avanzar, enfrentará al ganador del duelo entre el serbio Dusan Lajovic (138°) y el británico Jan Choinski (119°).

Por el otro lado, Barrios chocará con el italiano Vasami (555°), ubicado en el cuadro preliminar gracias a una wild card.

En el horizonte del ganador estará el españo Daniel Mérida (102°) o el estadounidense Mackenzie McDonald (125°).

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