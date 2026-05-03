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Tópicos: Magazine | Televisión | 31 minutos

La impresionante imagen aérea del show de 31 Minutos en el Zócalo de México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El registro mostró la plaza mexicana con 230 mil personas.

La impresionante imagen aérea del show de 31 Minutos en el Zócalo de México
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Más de 230 mil personas congregó 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México, concierto histórico que quedó registrado en una imagen áerea del lugar.

Fue la propia cuenta del programa televisivo quien compartió el video grabado por un dron que sobrevoló la plaza de la capital mexicana y que mostró la multitud que llegó hasta el lugar.

"Qué hermoso fue", escribió el proyecto infantil en su cuenta de Instagram para acompañar el video de su show.

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