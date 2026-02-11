¿Cuándo y dónde ver a Tomás Barrios ante Luciano Darderi en el ATP de Buenos Aires?

El tenista chileno, Tomás Barrios (114° del ranking ATP) conoció su programación para enfrentar al italiano Luciano Darderi (22°) por los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires.

El chillanejo aprovechó el retiro del brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) en la ronda anterior, encuentro que hasta entonces estaba 4-6 y 6-5.

Por su parte, el europeo quedó libre en la primera ronda por ser el segundo mejor preclasificado del torneo y disputará su primer partido en el certamen trasandino.

Ambos jugadores se vieron las caras en dos ocasiones en el circuito, con un triunfo para cada uno.

¿Cuándo y dónde ver a Tomás Barrios vs. Luciano Darderi?

El cotejo será este jueves 12 de febrero a las 13:00 horas (16:00 GMT) en la cancha principal "Guillermo Vilas".

Podrás seguir el partido a través de Disney+ Premium.

También podrás seguir el resultado por Cooperativa.cl.