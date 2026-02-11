¿Cuándo y dónde ver a Tomás Barrios ante Luciano Darderi en el ATP de Buenos Aires?
Ambos jugadores medirán fuerzas en octavos de final.
El tenista chileno, Tomás Barrios (114° del ranking ATP) conoció su programación para enfrentar al italiano Luciano Darderi (22°) por los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires.
El chillanejo aprovechó el retiro del brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) en la ronda anterior, encuentro que hasta entonces estaba 4-6 y 6-5.
Por su parte, el europeo quedó libre en la primera ronda por ser el segundo mejor preclasificado del torneo y disputará su primer partido en el certamen trasandino.
Ambos jugadores se vieron las caras en dos ocasiones en el circuito, con un triunfo para cada uno.
El cotejo será este jueves 12 de febrero a las 13:00 horas (16:00 GMT) en la cancha principal "Guillermo Vilas".
Podrás seguir el partido a través de Disney+ Premium.
También podrás seguir el resultado por Cooperativa.cl.