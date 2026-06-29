Matías Soto fue el único chileno que trepó en el ranking ATP

El inicio de una semana tenística, que está marcada por el comienzo del cuadro principal de Wimbledon, entregó una nueva actualización del ranking ATP, en el cual sólo uno de los jugadores chilenos tuvo un ascenso en el listado.

Por ahora, Alejandro Tabilo sigue al tope del escalafón nacional en el puesto 33, mismo casillero de la entrega anterior.

"Jano" será cabeza de serie en el Abierto Británico y debutará este martes 30 de junio frente al polaco Kamil Majchrzak.

Cristian Garin descendió un puesto. El segundo tenista nacional se sitúa en la 125 plaza del orbe, mientras Tomás Barrios bajó dos lugares y apareció en el puesto 137.

Nicolás Jarry se mantuvo como el 211 del mundo. En tanto, Matías Soto fue el único que experimentó un ascenso al trepar cuatro ubicaciones para quedar como el 296 del listado.

En cuanto al top ten mundial, este no sufrió variaciones y el italiano Jannik Sinner continúa como el mejor jugador del planeta, mientras que el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev son sus escoltas.

TOP 10 MUNDIAL:

Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0) Carlos Alcaraz (España) 9.460 (0) Alexander Zverev (Alemania) 7.190 (0) Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.390 (0) Ben Shelton (Estados Unidos) 4.160 (0) Alex de Miñaur (Australia) 4.110 (0) Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.765 (+2) Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (0) Daniil Medvedev (Rusia) 3.580 (-2) Flavio Cobolli (Italia) 3.460 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS